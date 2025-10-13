ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавният резерв осигурява питейна вода за Бургаско след наводненията
Общото количество включва:
- 30 240 литра в бутилки по 1,5 литра;
- 30 240 литра в бутилки по 10 литра.
Водата ще бъде насочена към гр. Свети Влас, община Несебър и гр. Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до сериозни затруднения в достъпа до питейна вода.
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ предприе незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.
