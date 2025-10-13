На основание решение на Министерския съвет, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 60 480 литра бутилирана изворна вода на Областна администрация – Бургас. Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона.Общото количество включва:- 30 240 литра в бутилки по 1,5 литра;- 30 240 литра в бутилки по 10 литра.Водата ще бъде насочена към гр. Свети Влас, община Несебър и гр. Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до сериозни затруднения в достъпа до питейна вода.Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ предприе незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.