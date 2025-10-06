ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Стефан Иванов: Няма думи, с които да опиша болката ни
Габриела Иванова, дъщеря на командир Стефан Иванов, използва социалните мрежи, за да изрази емоциите си след загубата на своя баща.
"На 03.10.2025г семейството ни бе сполетяно от ужасна трагедия!
По новините и в социалните мрежи се говори за загиналия граничен полицай - Героят, който без да се замисли се е втурнал да изпълнява служебния си дълг, да спасява човешки животи. За всички той е Граничният полицай. За нас той е СИН, БРАТ, БАЩА, СЪПРУГ И ДЯДО! Той беше моят Тати. Той беше добър колега и приятел, той беше Човек! Нямам думи, с които са опиша болката, която аз и семейство ми изпитваме в този момент.
За него това не бе просто работа, а призвание, една мечта - дълги години жертвайки се, рискувайки живота си, за да помогне на хора в нужда. Той гореше в работата си! Винаги пръв да помогне!
Обичаше работата си, обичаше екипажа, кораба. Обичаше морето и точно то ни го отне.
Болката е непоносима! Тази нелепа трагедия остави огромна дупка в сърцата ни. Почивай в мир, Старши! Липсваш ни! Липсват очите, усмивката, гласа ти. Липсва ни смеха ти и прегръдките ти! Обичам те, тати", написа Габриела
