Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
Автор: Екип Burgas24.bg 21:16Коментари (0)0
© Фейсбук
58-годишният Стефан Иванов загуби живота си при потопа, който се изля над Черноморието. Полицейският служител се включи в спасителните мисии по време на бедствието, но лодката, на която бе, се преобърна фатално. Стефан Иванов даде пример за доблест и храброст. А от семейството му споделиха колко огромна е загубата, предизвиквайки лавина от съболезнования: 

"На 03.10.2025 г. семейството ни бе сполетяно от ужасна трагедия! По новините и в социалните мрежи се говори за загиналия граничен полицай - Героят, който без да се замисли се е втурнал да изпълнява служебния си дълг, да спасява човешки животи.

За всички той е Граничният полицай. За нас той е СИН, БРАТ, БАЩА, СЪПРУГ И ДЯДО! Той беше моят Тати. Той беше добър колега и приятел, той беше Човек! Нямам думи, с които са опиша болката, която аз и семейство ми изпитваме в този момент.

За него това не бе просто работа, а призвание, една мечта - дълги години жертвайки се, рискувайки живота си, за да помогне на хора в нужда. Той гореше в работата си! Винаги пръв да помогне!

Обичаше работата си, обичаше екипажа, кораба. Обичаше морето и точно то ни го отне.

Болката е непоносима!

Тази нелепа трагедия остави огромна дупка в сърцата ни.

Почивай в мир, Старши!

Липсваш ни!

Липсват очите, усмивката, гласа ти. Липсва ни смехът ти и прегръдките ти.

Обичам те, тати", написа във Фейсбук Габриела Иванова, дъщеря на командир Стефан Иванов.



Още по темата: общо новини по темата: 44
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
05.10.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" стана на 62 години
14:35 / 06.10.2025
Бургаският държавен университет отвори врати за чуждестранни студ...
13:56 / 06.10.2025
Какво се случва с цените на имотите в Бургас след лятото?
09:47 / 06.10.2025
Дъщерята на Стефан Иванов: Няма думи, с които да опиша болката ни...
08:53 / 06.10.2025
Началото на седмицата започва с облачно и дъждовно време
08:14 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, р...
21:09 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: