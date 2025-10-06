Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати

© Фейсбук 58-годишният Стефан Иванов загуби живота си при потопа, който се изля над Черноморието. Полицейският служител се включи в спасителните мисии по време на бедствието, но лодката, на която бе, се преобърна фатално. Стефан Иванов даде пример за доблест и храброст. А от семейството му споделиха колко огромна е загубата, предизвиквайки лавина от съболезнования:



"На 03.10.2025 г. семейството ни бе сполетяно от ужасна трагедия! По новините и в социалните мрежи се говори за загиналия граничен полицай - Героят, който без да се замисли се е втурнал да изпълнява служебния си дълг, да спасява човешки животи.



За всички той е Граничният полицай. За нас той е СИН, БРАТ, БАЩА, СЪПРУГ И ДЯДО! Той беше моят Тати. Той беше добър колега и приятел, той беше Човек! Нямам думи, с които са опиша болката, която аз и семейство ми изпитваме в този момент.



За него това не бе просто работа, а призвание, една мечта - дълги години жертвайки се, рискувайки живота си, за да помогне на хора в нужда. Той гореше в работата си! Винаги пръв да помогне!



Обичаше работата си, обичаше екипажа, кораба. Обичаше морето и точно то ни го отне.



Болката е непоносима!



Тази нелепа трагедия остави огромна дупка в сърцата ни.



Почивай в мир, Старши!



Липсваш ни!



Липсват очите, усмивката, гласа ти. Липсва ни смехът ти и прегръдките ти.



Обичам те, тати", написа във Фейсбук Габриела Иванова, дъщеря на командир Стефан Иванов.