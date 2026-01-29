През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух.Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места между 4° и 9°. За София минимална температура около 1°, а максималната ще бъде 4°.В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток.Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.