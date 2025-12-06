Сподели close
Въпреки лошото време, десетки бургазлии, които носят името на Свети Никола се събраха, за да споделят празника си. Малката Никол, която е на годинка и 4 месеца позира в ръцете на дядо си Николай. 3-месечният Никола е най-малкият именик, който се включи в традиционната "златна“ снимка пред Община Бургас.

82-годишната Николина Попова пък е най-възрастната участничка във фотоса. В снимката по традиция се включва и кметът Димитър Николов.

Всички участници ще могат да си вземат безплатно копие от кадъра на 9 декември, вторник, от щанда на общинското социално предприятие "Морски знаци", разположен в Туристическия информационен център срещу Часовника, всеки делничен ден от 09.00 до 19.00 часа.

Тази година точният брой на имениците на територията на община Бургас е 7 335, а в града – 5 748. Най-възрастният от тях е 97-годишният дядо Никита Зиновски, а най-малкият е Николай Василев, роден едва преди 2 дни.