Неспиращия дъжд в Бургас потопи районът около ул. "Дебелт“ 11 в Бургас. Кадри се разпространяват в социалните мрежи, а бургазлии твърдят, че гледката не е необичайна за въпросното място.Кактоъобщи днес в Бургаско времето е облачно и дъждовно. По-значителни са валежите по южното крайбрежие.