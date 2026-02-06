Два язовира в Кърджалийско рязко повишиха нивото на водата си след обилните дъждове
© NOVA
В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села. То е обявено за четвърти път от началото на годината, след като мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп на хората до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са силно пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи, предаде NOVA.
Заради обилните валежи са засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването. От снощи двата големи язовира в региона – "Кърджали“ и "Студен кладенец“, преливат през преливниците си – ситуация, която се случва рядко.
Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в бедствено положение. "Няма притеснение за населението. В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той.
В една от махалите на село Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи временно са откъснати. По думите на Чанев тежка техника ще бъде на място в рамките на часове, за да бъде възстановен пътният достъп.
От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за хората. "Язовир Кърджали прелива през два от четирите си преливника, а язовир Студен кладенец – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.
От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели. Очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.
За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления.
Прогнозата предвижда, че в следобедните часове в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сградата на Дневния център за деца с увреждания
05.02
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
03.02
Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
03.02
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
03.02
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сград...
17:33 / 05.02.2026
Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира заради скандала с сало...
16:18 / 05.02.2026
Куче в тежко състояние мобилизира полиция и ветеринарни лекари в ...
16:07 / 05.02.2026
Бургаско семейство се разпозна в тайно заснетите в гинекологичен ...
14:26 / 05.02.2026
Добри новини за хората, които използват услугата "Топъл обяд"
12:18 / 05.02.2026
Откриха зимното издание на DOCK
09:32 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.