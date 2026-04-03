Две момчета влязоха в криминалните хроники на бургаската полиция с култова кражба, разбра Burgas24.bg.

Младежите са на непълнолетни, на по 16-години, единият от тях - криминално проявен.

Вчера в Четвърто РПУ - Бургас е получен сигнал за това, че в края на април от автобус на "Бургасбус" е откраднат... пожарогасигел.

В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на кражбата.

Младежите направили пълни самопризнания и възстановили стойността на откраднатия пожарогасител.

Работата по случая продължава.