Две момчета влязоха в криминалните хроники на бургаската полиция с култова кражба, разбра Burgas24.bg.
Младежите са на непълнолетни, на по 16-години, единият от тях - криминално проявен.
Вчера в Четвърто РПУ - Бургас е получен сигнал за това, че в края на април от автобус на "Бургасбус" е откраднат... пожарогасигел.
В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на кражбата.
Младежите направили пълни самопризнания и възстановили стойността на откраднатия пожарогасител.
Работата по случая продължава.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.