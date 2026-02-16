В петък около 08:15 ч. на изхода на Камено в посока Българово служители от Районно управление - Камено спрели за проверка лек автомобил "Тойота“, управляван от 24-годишен мъж от Камено. Полицаите установили, че шофира след употреба на канабис.В събота около 13:45 ч. на отбивката на автоморга "Беки“ - с. Ябълчево служители от Районно управление - Руен спрели за проверка лек автомобил "Мазда“, управляван от 30-годишен мъж от Руен. Той е шофирал след употреба на метамфетамин.