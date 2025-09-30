ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на кораб в Бургас
Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.
Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка на Maritime.bg в Equasis. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.
Започнало е разследване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Напрежение в ОбС – Бургас заради Дома на писателя
11:31 / 30.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Нови правила за насърчаване и подкрепа на талантливи бургаски уче...
10:32 / 30.09.2025
Общината иска още терени за места за паркиране на "Мария Луиза"
10:08 / 30.09.2025
Вижте къде няма да има вода в Бургас днес!
09:49 / 30.09.2025
Младеж се дрогира и остана без БМВ-то си
08:27 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета