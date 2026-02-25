Двама криминогени свръшиха в ареста заради крупна кражба
Те са задигнали множество строителни машини на стойност между 4000 и 5000 лв. от строеж в ж.к. "Меден рудник".
Задържаните са действали в периода 30.12 м.г. до 03.01 т.г.
Единият арестуван е от Айтос, а другият - от Карнобат.
Част от откраднатите вещи са намерени и иззети.
Работата по случая продължава.
