Двама криминално проявени мъже, на 32 и 44 години, бяха арестувани от бургаската полиция заради взломна кражба от края на миналата година, научиТе са задигнали множество строителни машини на стойност между 4000 и 5000 лв. от строеж в ж.к. "Меден рудник".Задържаните са действали в периода 30.12 м.г. до 03.01 т.г.Единият арестуван е от Айтос, а другият - от Карнобат.Част от откраднатите вещи са намерени и иззети.Работата по случая продължава.