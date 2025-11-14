За пореден инцидент в Бургас с участието на тротинетка, научиВчера по обяд на кръстовището между улиците "Уилям Гладстон" и "Сан Стефано" 55-годишна украинка при извършване на десен завой блъска преминаващата през зона само за пешеходци тротинетка, управлявана от 15-годишен младеж. Той е возел със себе си и негов връстник, чиято възраст не е известна.Двамата младежи са прегледани в УМБАЛ – Бургас и освободени за домашно лечение.