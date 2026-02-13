Двама мъже пострадаха след катастрофа край бургаския кв. "Крайморие"
Управляваният от по-младия от двамата шофьори джип блъска правомерно движещия се пред него автомобил на по-възрастния созополчанин.
До инцидента се е стигнало заради движение с несъобразена скорост.
В резултат на удара джипът се удря в лявата мантинела и излиза извън пътното платно в крайпътни храсти и дървета.
От ПТП леко пострадали са двамата водачи, които са прегледани в УМБАЛ – Бургас.
След това те са освободени за домашно лечение, без опасност за живота.
