Двама мъже, съответно на 63 и 31 години пострадаха след катастрофа на пътя Бургас-Созопол в района на детелината за кв. "Крайморие", разбраУправляваният от по-младия от двамата шофьори джип блъска правомерно движещия се пред него автомобил на по-възрастния созополчанин.До инцидента се е стигнало заради движение с несъобразена скорост.В резултат на удара джипът се удря в лявата мантинела и излиза извън пътното платно в крайпътни храсти и дървета.От ПТП леко пострадали са двамата водачи, които са прегледани в УМБАЛ – Бургас.След това те са освободени за домашно лечение, без опасност за живота.