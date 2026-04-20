В петък около 16:30 ч. в района на автогарата в Слънчев бряг служители от бургаската жандармерия спрели за проверка лек автомобил "Ауди“ с варненска регистрация, управляван от 43-годишен мъж от Добрич. Полицаите установили, че същият шофира след употреба на канабис и метамфетамин.

Вчера около 15:00 ч. в созополското село Крушевец служители от Районно управление - Созопол спрели за проверка двуколесно моторно превозно средство с мощност 1500 вата. То било управлявано от 48-годишен френски гражданин, живеещ в селото. Установено е, че той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,32 промила. Превозното средство не е регистрирано по надлежния ред и няма поставени табели, а водачът не е представил документи за собственост. Съставени са му актове, задържан е за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето.