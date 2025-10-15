Двама пияни шофьори от Бургаско бяха хванати от полицията. В Районно управление - Айтос е образувано бързо производство срещу 30-годишен айтозлия, който управлявал лек автомобил "Мерцедес Е 220 CDI“ след употреба на алкохол с концентрация от 1,66 промила.Снощи около 23:50 ч. в района до бл. 513 в к-с "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Пежо 307“, управляван от 36-годишен бургазлия. Дрегерът показал, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,78 промила.Водачите са задържани за срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети по надлежния ред.