Двама останаха без коли в Бургаско! Дрегерите показаха над 1,5 промила!
Снощи около 23:50 ч. в района до бл. 513 в к-с "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Пежо 307“, управляван от 36-годишен бургазлия. Дрегерът показал, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1,78 промила.
Водачите са задържани за срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети по надлежния ред.
