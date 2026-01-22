Вчера около 14:35 ч. на кръстовището на бургаските улици "Бургаско езеро“ и "Момчево езеро“, до склад "Мирамар“, лек автомобил "Опел Зафира“, управляван от 45-годишен бургазлия, не спира на пътен знак "СТОП“ и отнема предимството на т.а. "Форд Транзит“, собственост на "Железопътна секция“ - Бургас, управляван от 56-годишен бургазлия, след което излязъл извън пътното платно и се блъснал в метална преграда.Водачът на опела е получил контузия на гръдния кош и коремната стена. Той е настанен в отделение "Хирургия“ на УМБАЛ – Бургас. Пътуващият във форда 45-годишен бургазлия е получил контузия на десния палец на ръката. Той е прегледан и освободен за домашно лечение.