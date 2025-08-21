Двама с дрога загазиха в Созопол

© Двама души са задържани с наркотици през вчерашния ден в Созопол. При претърсване на частен дом около 02:00 ч. в к-с "Грийн Лайф“, обитаван от 33-годишен софиянец, са намерени в намерена зелена суха листна маса – марихуана, с общо тегло 15 г.



В дома на 47-годишен криминално проявен созополчанин, разположен на ул. "Витоша“, е извършена друга проверка. Там са открити пликчета с бяло и кафеникаво кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 20 г и суха растителна маса – канабис, с тегло около 4 грама.