|Двама с дрога загазиха в Созопол
В дома на 47-годишен криминално проявен созополчанин, разположен на ул. "Витоша“, е извършена друга проверка. Там са открити пликчета с бяло и кафеникаво кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 20 г и суха растителна маса – канабис, с тегло около 4 грама.
Коментари (0)
