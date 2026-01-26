В петък около 10:15 ч. на пътя Бургас – Созопол, в района на бензиностанция "Петрол“ за проверка е спрян лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 33-годишен мъж от село Роден. Полицаите установили, че шофира след употреба на кокаин.В събота около 22:30 ч. на бул. "Тракия“, до магазин "Технополис“, за проверка е спрян лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 30-годишен бургазлия. Той също е шофирал след употреба на кокаин.