Двама шофьори от Бургаско в ареста с над 2,5 промила алкохол
Вчера около 10:50 ч. в село Равда е спрян за проверка "Мерцедес“, управляван от 35-годишен мъж от Равда, като установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация – 2,61 промила.
Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.
