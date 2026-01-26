В събота около 16:30 ч. на бул. "Димитър Димов“ за проверка е спрян лек автомобил "Санг Йонг Корандо“, управляван от 60-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,46 промила.Вчера около 10:50 ч. в село Равда е спрян за проверка "Мерцедес“, управляван от 35-годишен мъж от Равда, като установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация – 2,61 промила.Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.