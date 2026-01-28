Куриозна ситуация на пътя се разви в Бургаско, научи ФОКУС.В крайна сметка се е стигнало до катастрофа на пътя Бургас-Варна. В района на едно от кръстовищата около Слънчев бряг кола Сузуки с варненска регистрация, управлявана от 32-годишен несебърлия, навлиза в кръстовището при червен светофар. Там мъжът допуска ПТП с БМВ, чийто шофьор от своя страна прави неправилно изпреварване при наличието на забранителна маркировка.От катастрофата е пострадал водачът на японския автомобил, който с комоцио.Той е без опасност за живота, като е под наблюдение в болнично заведение.