Двама в болница след катастрофа в Бургас

© Двама души пострадаха в катастрофа в Бургас. От ОДМВР Бургас съобщиха, че инцидентът е станал вчера около 09:10 ч. на кръстовището на улиците "Захари Стоянов“ и "Капитан Петко Войвода“. Лек автомобил "Пежо Боксер“, управляван от 31-годишен бургазлия, поради несъобразена с трафика скорост блъска отзад спрелия за извършване на ляв завой лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 74-годишен мъж.



Водачът на опела е настанен за лечение в болница "Бургасмед“ с мозъчно сътресение. 73-годишната му спътничка и негова съпруга е настанена в същата болница със счупен гръден прешлен.