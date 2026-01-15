Двама загазиха заради марихуана в Бургас
Вчера около 15:20 ч. в района зад автобусната спирка на УМБАЛ - Бургас е извършена проверка на 17-годишен младеж от село Белодол. Полицаите намерили и иззели свивка с марихуана, с тегло около 2 грама.
Двамата са задържани за срок до 24 часа.
maistora
преди 6 ч. и 12 мин.
евала на наркоченгетата евала братя за два дни 3 грама ,скъсахте им гуза на наркодилърите сега сигурно ще има и убийства защото при толкова много заловени наркотици ще има и нарковойна...3 грама за два дена вие сте МАШИНИ не някви тъпи ченгета все пак 3000 евра трябва да се изработят ,нал тъй
