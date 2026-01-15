Двама души са задържани тъй като у тях е намерена марихуана. Във вторник около 13:20 ч. в района до автобусна спирка на ул. "24 Черноморски пехотен полк“ служители от Пето районно управление – Бургас извършили проверка на 33-годишен криминално проявен мъж от село Ново Паничарево. Полицаите намерили и иззели суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло около 1 грам.Вчера около 15:20 ч. в района зад автобусната спирка на УМБАЛ - Бургас е извършена проверка на 17-годишен младеж от село Белодол. Полицаите намерили и иззели свивка с марихуана, с тегло около 2 грама.Двамата са задържани за срок до 24 часа.