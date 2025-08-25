Две момичета пострадаха, след като се забиха в кола с тротинетка

© За пореден инцидент с тротинетка, съобщиха от МВР.



В ранния следобед в петък на бургаската улица "Байкал" поради загуба на контрол индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 20-годишна бургазлийка, се блъска в паркиран лек автомобил "Тойота Ярис" с варненска регистрация.



От ПТП са пострадали водачката на тротинетката, която е получила охлузни рани в областта на таза, както и нейната 10-годишна спътничка от Бургас, която е с подобни наранявания по тялото. Двете са прегледани в болница и освободени за домашно лечение.