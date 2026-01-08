Два инцидента с пешеходци са станали в Бургас през изминалото денонощие, съобщиха от ОДМВР – Бургас заОколо 10:20 ч. 73-годишна пешеходка от Поморие е получила фрактура на левия лакът и две счупени ребра след пътен инцидент между нея и лек автомобил "Тойота Рав 4“, управляван от 65-годишен помориец.Жената е настанена за лечение в отделение "Ортопедия“ към УМБАЛ - Бургас. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби били отрицателни.Около 13:20 ч. на кръстовището на бургаските улици "Георги Баев“ и "Константин Величков“ в к-с "Лазур“ лек автомобил "Тойота Ярис“, управляван от 82-годишна бургазлийка, при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата 80-годишна пешеходка от Бургас. Жената е получила контузия на коляното. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.