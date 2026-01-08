Две пешеходки пострадаха при катастрофи в Бургас за едно денонощие
© Burgas24.bg
Около 10:20 ч. 73-годишна пешеходка от Поморие е получила фрактура на левия лакът и две счупени ребра след пътен инцидент между нея и лек автомобил "Тойота Рав 4“, управляван от 65-годишен помориец.
Жената е настанена за лечение в отделение "Ортопедия“ към УМБАЛ - Бургас. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби били отрицателни.
Около 13:20 ч. на кръстовището на бургаските улици "Георги Баев“ и "Константин Величков“ в к-с "Лазур“ лек автомобил "Тойота Ярис“, управляван от 82-годишна бургазлийка, при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата 80-годишна пешеходка от Бургас. Жената е получила контузия на коляното. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията спря лек автомобил в Звездец – водачът бил на амфетамин...
17:28 / 07.01.2026
НАП Бургас хваща търговци с нарушения след въвеждането на еврото ...
15:22 / 07.01.2026
Героят на Йордановден в Бургас е морж
11:12 / 07.01.2026
Какви условия предлага новият корпус на Белодробната болница в Бу...
10:14 / 07.01.2026
Какво откриха при проучванията на Акве калиде през изминалата год...
10:06 / 07.01.2026
Пиян шофьор остана без автомобил след проверка край Карнобат
09:36 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.