"Дворците на народа" откри Международния фестивал за документално историческо кино в Бургас

© Документалният филм "Дворците на народа" на продуцента Мартичка Божилова с режисьори Борис Мисирков и Георги Богданов бе първата лента, която откри втория Международен фестивал за документално историческо кино - DOCK в препълнената зала на хотел "Приморец".



"Второто издание е най-сложно, защото няма как втори път да направиш добро първо впечатление", пошегува се преди откриването на фестивал неговият основател Петър Стоянович. Той благодари на кмета Димитър Николов за подкрепата и домакинството на кино форума.



"Културният живот на Бургас няма да е същият, ако не беше този прекрасен кино фестивал. Благодаря за вашето присъствие и за силния интерес. Пожелавам ви приятни мигове в нашия град. Със сигурност, освен този кинофестивал, има и какво друго да се види в Бургас! На добър час!" сподели кметът Димитър Николов.



"Моята роля е да ви представя част от нашата ползотворна творческа група и по-конкретно журито. Няма какво да ви лъжа всички са световноизвестни, затова няма да изброявам техните многобройни международни успехи", допълни другият основател на документалния фестивал Димитър Стоянович.



Тази година международното жури е с председател кинорежисьорът Иглика Трифонова и членове: операторът, фотограф, продуцент и автор на визуални кампании Георги Богданов; авторът на десетки статии, изложби, европейски проекти Гюнтер Фурман (Германия), археологът-византинист Никос Мердзимекис (Гърция) и един от най-известните филмови монтажисти в света, носител на множество награди Александър Бернер (Германия).



Официалната конкурсна програма включва десет филма, които ще се състезават за голямата награда на DOCK. Прожекциите ще бъдат в КЦ "Морско казино" и Експозиционен център "Флора". След края на всяка прожекция ще има беседи, свързани с конкретния филм. Входът за всички прожекции е свободен.



DOCK включва и допълнителна, специална програма "Българският възход и падения". Тя представя изключителни ленти, посветени на знакови личности и моменти от нашата история - цар Борис III и края на Втората световна война, алпиниста Христо Проданов, Гена Димитрова, Христо Стоичков, Генерал Владимир Вазов, Нешка Робева и Златните момичета, филм за българските щангисти, лентата "Формулата на Тео" и други.



В сътрудничество с РУО Бургас, на 18, 19 и 20 септември ще се проведат и три специални прожекции под надслов "Академия". Те са предназначени само за ученици. Включват заглавията, посветени на цар Борис III и генерал Вазов от съпътстващата програма, както и филмът "Трънливият друм", посветен на българския духовник, интелектуалец и политик Васил Друмев. След всяка от прожекциите ще следва академична лекция с водещи български учени и преподаватели.



Награждаването и официалното закриване на II-ия Международен фестивал за историческо документално кино DOCK ще бъде на 22 септември от 21 часа в Експоцентър "Флора".



Ето какво можете да гледате до края на фестивала DOCK в Бургас:



Програма



18 септември, сряда



14:00 часа



закрита прожекция:



ПРОГРАМА "АКАДЕМИЯ" (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") в партньорство с РУО-Бургас. Програмата е само за ученици. Филм от поредицата "С нами Бог" (5-та серия, 51 минути), автор Степан Поляков, посветен на управлението на цар Борис III и края на Втората световна война.



Лекция преди филма на проф. д-р Веселин Янчев, ръководител на катедра "История на България" и заместник-председател на Общото събрание на СУ "Св. Климент Охридски".



16:00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм от поредицата "С нами Бог" (5-та серия, 51 мин.),



17:30 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Мечтата Еверест" (53 мин.), режисьор Николай Стоянов, посветен на алпиниста Христо Проданов.



18.00 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Изгубените души на Мосул", Германия, Италия (80 мин.), режисьор Франческа Маноки. Дискусия с Георги Милков, журналист и анализатор.



19.30 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Рокендрол", България (90 мин.), режисьор: Борислав Колев. Дискусия с Борислав Колев.



19 септември, четвъртък:



13:30 часа



закрита прожекция:



ПРОГРАМА "АКАДЕМИЯ" (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") в партньорство с РУО-Бургас. Програмата е само за ученици. Филм "Трънливият друм" (около 35 мин.), посветен на Васил Друмев - виден български духовник, интелектуалец, политик. Лекция преди филма на доц. д-р Юрий Проданов, ръководител на катедрата по журналистика и масови комуникации, председател на Общото събрание на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и сценарист на филма.



15:00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Стоичков", България (90 мин.), режисьор: Борислав Колев. Дискусия с Борислав Колев.



16:30 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Децата на дружбата" (67 мин.), режисьор Светослав Драганов, посветен на Децата на дружбата. Дискусия.



18.00 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Pope Francis: A Man of His Word ", Швейцария, Ватикана (96 мин.), режисьор: Вим Вендерс. Дискусия.



19.30 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "The Case of Johanna Langefeld", Полша, Германия (90 мин.), режисьор: Władysław Jurków and Gerburg Rohde-Dahl. Дискусия.



20 септември, петък:



15:00 часа



закрита прожекция: ПРОГРАМА "АКАДЕМИЯ" (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") в партньорство с РУО-Бургас. Програмата е само за ученици.



Филм "Непобеденият генерал - Владимир Вазов" (54 мин.), автор Татяна Пандурска, посветен на живота и дейността на видния военен, политик и общественик. Лекция преди филма на проф. д-р Веселин Янчев.



16.30 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Непобеденият генерал - Владимир Вазов", (54 мин.)



18.00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "За Нешка Робева и нейните момичета" (85 мин.), режисьор Георги Дюлгеров, посветен на шампионките по художествена гимнастика.



18.00 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Пропаганда: Изкуството да продаваш лъжи ", Канада, Германия (90 мин.), режисьор: Лари Уайнстийн.



19.30 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Чувство за непоносимост ", България, (90 мин.), режисьор: Боя Харизанова. Дискусия.



21 септември, събота



16:00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "В името на спорта" (34 мин.), режисьор Адела Пеева, посветен на българските щангисти.



17:00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Формулата на Тео" (74 мин.), режисьор Николай Василев, посветен на Теодоси Теодосиев - Тео.



18.00 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Свидетелите на Путин", Латвия, Чехия (102 мин.), режисьор Виталий Мански.



19.30 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Жените на Гугал", Русия (54 мин.), режисьор: Марияна Яровская.



22 септември, неделя



16:00 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Гена Димитрова" (64 мин.), режисьор Рангел Вълчанов, посветен на голямата оперна дива Гена Димитрова.



17:30 часа



СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА (КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев") Филм "Агресията" (101 мин.), режисьор Анна Петкова, посветен на българските следи в "Пражката пролет" от 1967 г.



18.00 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Ах, тези жени", Франция (79 мин.), режисьор Франсоа Армане. Дискусия.



19.30 часа



СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА (Експозиционен център "Флора") Филм "Среща с Горбачов", Великобритания, Германия, САЩ (90 мин.),



режисьор: Вернер Херцог.



21.00 часа



ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА И ВРЪЧВАНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА (Експозиционен център "Флора").