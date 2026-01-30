Близо два часа продължиха спасителните дейности на няколко различни институции, инициирани от зоозащитници, открили, че при извършване на саниране на бл. 411 в ж.к, "Меден рудник", в затворено пространство под стълбищна площадка, се озовало бездомно коте.Четириногото мяукало от няколко дни, но зоозащитниците не могли да открият начин да го измъкнат без да нарушат изградената санировка. Потърсили за съдействие медии, които от своя страна сезирали служителите от Четвърто районно управление - Бургас, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас и Община Бургас.От строителната фирма стартирали с действия по спасяване на бедстващото животно, което виждайки "свободата" се отскубнало и побягнало през тревните площи на к-с "Меден рудник"."ОДМВР Бургас благодари на всички участници в спасителните действия, като призовава в следващи подобни случаите да се следва стандартния протокол, чрез сигнализиране на тел. 112 и последващо организиране и координиране на съвместните мероприятия“, призовават от бургаската полиция.