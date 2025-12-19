Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
В понеделник и вторник, от 17:30 до 19:30 часа, добрият старец ще ви очаква до картичката с трона, съобщиха от Община Бургас.
Ако искате да изненадате детето си, можете да отнесете малко по-рано на елфчетата предварително закупения от вас подарък, за да може дядо Коледа да му го даде.
Ще имате възможност и да направите снимки.
