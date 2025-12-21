Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас на 22 и 23 декември. Те ще бъдат на площад "Тройката“, за да зарадват най-малките жители на града.В понеделник и вторник, от 17:30 до 19:30 часа, добрият старец ще очаква децата и техните семейства до картичката с трона. Ще има възможност и за снимки.Ако искате да изненадате детето си, можете да отнесете малко по-рано на елфчетата предварително закупения от вас подарък, за да може дядо Коледа да му го даде, пише БНР.