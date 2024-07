"Джаз в Бургас 2024" се завръща

© Неизменна част от бургаското музикално лято е фестивалът "Джаз в Бургас“. Новото му издание идва с 3 дати през юли и 2 през август. Мястото е известно – уютният двор на експоцентър "Флора“. С годините събитието, организирано с желание от Община Бургас, си създаде редовна публика от ценители, които се наслаждават на стилен джаз, изпълнен от виртуози от страната и чужбина под звездното нощно небе.



Билети за "Джаз в Бургас“ се продават в каса "Часовника“, каса експоцентър "Флора" и в мрежата на Eventim. Ето и участниците в новото издание:



11 юли, четвъртък – 20 ч.



"David Dower trio“ with special guest Kim May – bass



David Dower – пиано



Elliot Frost -китара



Matt Fisher - ударни



Австралийски джаз с български привкус!



Вълнуваща, жизнена и забавна, тази австралийска банда съчетава джаз, рок и дори български музикални влияния, за да създаде свое собствено оригиналнo звучене.



“Дейвид Дауър Трио" станаха редовни гости на България. Тази година ще е петото им турне тук. Те са свирили на големи фестивали, включително на Международния Джаз Фестивал в Банско, “Джаз в Бургас", Дикси Джаз Фест във Велико Търново, както и на други места в цялата страна. Техните изпълнения винаги са вълнуващи, с явна страст и ентусиазъм, и винаги поднесени с много усмивки и смях. Музиката им е достъпна за всякаква публика.



Триото вече има записани три албума в България, включително най-новия "Мравка“, който включва съвместна работа c български музиканти, фолклорен хор и изпълнител на кавал. Дейвид е много изобретателен пианист и композитор и любовта му към България и българската музика оказва влияние върху неговия композиторски стил по уникален начин.



Тази година триото добавя и четвърти член - базираният в Обединеното Кралство китарист Елиът Фрост, като специален гост в състава.



"Paloma"



Мирослава Кацарова - вокал



Мирослав Турийски - пиано



Александър Леков - бас



Младен Димитров - перкусии



Квартет "Perfect"



Ивелина Христова - цигулка



Диляна Давидова - цигулка



Мария Венкова - виола



Антоанина Юрганджиева - виолончело



Мирослава Кацарова джаз квартет и струнен квартет "Пърфект“



През последните десет години джаз певицата Мирослава Кацарова създава ежегодно по една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни, умни аранжименти, разказани истории. "Paloma", както е заглавието на новата поредица от концерти, се появява след "Singin'n'Swingin'", "Desafinado", "April In Paris", "Cinema", "Blue Moon Songs Of Billie Holiday", "The New Standards", "Electronic Dreams", "Bluetronic" и "Като в картина на Шагал". "Paloma", точно като старата мексиканска песен.



Една от любимите версии на Мира Кацарова на тази песен е на Каетано Велосо. Особено важен акцент в този своеобразен музикален, но и филмов разказ, който вече се състоя при огромен интерес и успех в Пловдив и София, е преработката на познатите стари латино песни. Оркестрациите за струнния квартет са неконвенционални в съзвучие с типично джазовата рехармонизация, силно подчертана от класическото джаз трио - пиано, бас, барабани.



А новите аранжименти са изцяло на пианиста, композитор и преподавател Мирослав Турийски.



"Тиха и сладостна носталгия по черно-белите филми на XX век, по техния саундтрак и естетика, по наивните им, но автентични настроения - това е фокусът на новата ни концертна програма. Внимателно и с любов съм избрала музикални теми, които ме изразяват и отговарят на идеала ми за песен - мелодична, красива линия, със съвършено втъкан текст в нея. В програмата съм подбрала песни с фини препратки към магическия реализъм на латиноамериканската култура като "Cucurucucu Paloma", "Samba de Bencao", "Manha de Carnaval (Black Orpheus)", "Desafinado", "Amapola", "Mas Que Nada", "Dindi" и още други, повечето от тях - свързани с филми. Миро Турийски е претворил стария музикален материал и преосмислил темите в него така, че да звучи модернистично, но и носталгично, и с уважение към оригинала", казва Мира Кацарова.



12 юли, петък – 20 ч.



"Multilingual - The Music Speaks About Love"



Джорджия Павлова - вокал



Илко Градев - акордеон



Влади Михайлов - бас



Стоил Иванов - ударни



Multilingual - The Music Speaks About Love на 17 езика



Традиционна арменска мелодия и езиците: френски, португалски, испански, японски, гръцки, арабски, италиански, немски, шведски, албански, турски, босненски, есперанто, арбарешки, английски, български и др. ще завладеят сцената. В репертоара има нещото, което свързва всички тези песни, и това е любовта, затова Multilingual има и своето подзаглавие - "The music speaks about love".



Един цитат от филма "Изкуплението Шоушенк“ много добре описва идеята на проекта:



“И до ден днешен нямам представа за какво се пее в тези песни. Истината е, че не искам да знам. Някои неща е най-добре да не се казват. Иска ми се да мисля, че се пее за нещо толкова красиво, че не може да се изрази с думи, а да накара сърцето ти да боли. Казвам ви, че тези гласове се издигнаха по-високо и по-далеч, отколкото някой се осмелява да мечтае. Сякаш някаква красива птица се втурна в нашата сива малка клетка и накара тези стени да се разтворят. За този кратък миг всеки един мъж в Шоушенк се почувства свободен."



Защото музиката разказва за любов!



"Turn To Love"



Антони Дончев - пиано



Димитър Карамфилов - контрабас



Васил Вутев - барабани



"Turn to Love“ се ражда във време на трудности, за да превърне тревогите в успокоение, а тъгата в чиста, искряща радост. Проектът има както своите характерни медитативни моменти, така е изпълнен и с една увличаща виталност, оставайки верен във всеки един момент на джаза и импровизацията. И нека не се заблуждаваме, че има някакъв лимит, свързан със слушането на "Turn to Love“. Идеята му се простира далеч отвъд сегашната ситуация, защото той не просто възпява любовта, но и човека, който е неделима част от нейната същност.



Таня Иванова, Jazz FM



“Turn to Love" показва невероятната изкусност и дълбочина на емоцията на тримата виртуози и посланието му утвърждава Димитър Карамфилов като един от най-ярките музиканти на българската джаз сцена."



Петър Димитров, A to JazZ Festival



Димитър Карамфилов е един от най-търсените концертиращи и студийни контрабасисти в България. Свири с най-изтъкнатите музиканти в страната, както и с много международно признати артисти, като: Том Харел, Джери Бергонзи, Джордж Гарзон, Рик Маргица, Марио Станчев, Теодосий Спасов, Димитър Бодуров, Владимир Кърпаров и др.



Записва музика за БНТ, БНР, БТВ и др. в редица предавания и проекти. Преподава контрабас в НМА "Панчо Владигеров" в периода 2014 - 2018 г.



В музикалната му биография са отбелязани участия на всички значими годишни джаз фестивали в България, както и на много престижни музикални форуми в чужбина. Последните години активно работи с Хилда Казасян, а от 2017 г. неизменно е част от световноизвестната американска група "Пинк Мартини“ за европейските им турнета.



През 2018 г. реализира първият си авторски албум “Екология".



През ноември 2021 г. излиза вторият му албум "Turn To Love".



13 юли, събота – 20 ч.



"Martin Markov Trio“



Мартин Марков - пиано



Михаил Иванов - контрабас



Атанас Попов - барабани



Триото е създадено през 2010 г. и изпълнява изцяло авторска музика. То има два записани албума - Curves 2011 г. - с басист Васил Хаджигрудев, и New Sight 2019 г. - с басист Михаил Иванов. На барабани и в двата албума е Атанас Попов. През 2022 г. Любо Денев избира триото за участие в написаната от него джаз опера "Вечеря в Манхатън", съвместно с Арнау Гарофе - саксофон. Групата участва на различни престижни сцени из страната.



Will Santt - вокал/китара



Сао Паоло - Бразилия



Младият виртуоз Уил Сант (Сао Паоло, Бразилия) пристига в България за първи път като начало на европейското си турне през лятото на 2024 г. Серията концерти са посветени на творчеството на легендарния Жоао Жилберто, чиято годишнина отбелязваме тази година заедно с 60-годишнината от издаването на величествения албум Getz/Gilberto. Именно тези емблематични пиеси ще бъдат изпълнени от Уил Сант по време на европейското му лятно турне. Уил, чиято кариера се развива стремглаво, след като стъпи на сцената в Европа за първи път през 2022 г., е сочен за наследник на Жилберто, а уникалният му автентичен начин на музициране и специфичен начин на звукоизвличане от китарата го изпраща на различни места по света с музика, която публиката обожава. След небивалия си успех в Испания, Португалия, Италия и Германия през 2023 г., Уил се завърна в Европа този януари с напълно разпродадени концерти в Мадрид, Барселона, Познан и Варшава.



16 август, петък – 20 ч.



"Iris Jenster quartet“



Iris Jenster - вокал



Rob Elfrink - китара



Димитър Льолев - саксофон



Емил Пехливанов - ударни



Безклавишно трио



Теодосий Спасов - кавал, вокали



Александър Леков - китара



Начо Господинов - ударни



17 август, събота – 20 часа



Frantik Zen



Arnau Garrofe Farras /Каталуния/ - саксофон



Александър Логозаров - китара



Steve Hamilton /Великобритания/- пиано



Радослав Славчев -Riverman -бас



Васил Вутев - ударни



"The best of ВАСИЛ ПЕТРОВ“



Йордан Тоновски-пиано



Христо Минчев – китара



Кристиан Желев – ударни



Гост – солист – Зорница Иларионова



"Симфониета Враца“ с диригент Христо Павлов



Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.