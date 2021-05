"Джаз в Бургас" се завръща с ново издание, от утре можете да си купите билет

© Бургас се гордее с това, че особено през лятото може да предложи на своите жители и гости музика за всеки вкус. Част от богатата културна програма за поредна година ще е фестивалът "Джаз в Бургас“. Той ще се проведе в 4 вечери през юли и август. Вече са ясни имената на музикантите, които ще озвучат откритата сцена на "Джаз в Бургас“ в двора на експоцентър "Флора“. Това са Майк Сакс, Desi&The Shiny Stockings, Октет "Пловдив“, Фънки Миръкъл, ДАЙО, Love to Eartha, Костов трио, Lost & Found, Some Story



Датите на концертите са 16 юли – петък, 17 юли – събота, 20 август – петък, 21 август – събота. Специална част от фестивала ще бъде участието на Бургас Биг Бенд.



Програма:



16.07.2021



От 20:00 ч.



Майк Сакс



Милен Стойков (Майк Сакс) – саксофон



Никола Панчев - китара



Илия Тенев - клавишни инструменти



Радослав Терзийски – бас китара



Ленко Драганов - барабани



Desi&The Shiny Stockings



Деси Андонова-вокал



Петър Георгиев-китара



Димитров Карамфилов-бас



Октет "Пловдив“



Мирослав Турийски - пиано



Венелин Георгиев - алт саксофон



Димитър Льолев - тенор саксофон



Мартин Ташев - тромпет



Владислав Мичев - тромбон



Николай Карагеоргиев - китара



Александър Леков - бас



Кристиан Желев - барабан



17.07.2021 г.



От 20:00 ч.



Фънки Миръкъл



Симеон Желязков - вокал



Владислав Мичев - тромбон и бас тромпет



Георги Стойков - тромпет



Илия Колев - китара



Пламен Денчев - кийборд



Евден Димитров - бас



Радо Казасов - ударни



ДАЙО



Божидар Василев - тромбон и синтезатори



Петър Йотов - китара



Евден Димитров - бас и синтезатори



Александър Захариев - грамофони



Васил Вутев - барабани



20.08.2021 г.



От 20:00 ч.



Бургас Биг Бенд



С диригент: Анастас Камиларов



Love to Eartha



Георгия Павлова - глас,



Михаил Йосифов - тромпет



Димитър Горчаков - пиано



Даниеле Феббо - бас



Борислав Петров - барабани



Костов трио



Константин Костов - пиано



Димитър Карамфилов - бас



Христо Йоцов - барабани



21.08.2021 г.



От 20:00 ч.



Lost & Found



Маги Алексиева – Мей - вокал



Мирослав Турийски - пиано



Тома Гордоли - бас



Кристиан Желев - барабани



Some Story



Димитър Льолев - саксофон



Михаил Йосифов - тромпет



Александър Логозаров - китара



Борис Таслев - бас



Борислав Петров - барабани



Билети: касата на Часовника



Ценови категории:



- За ден - 20.00 лв.



- За два дни - 35.00 лв.



- За три дни - 45.00 лв.



- За четири дни - 55.00 лв.