Вчера около 08:30 ч. в отсечката между село Кошарица и пътя Варна – Бургас, в района на к-с "Grand Village Resort“, вероятно поради загуба на контрол самостоятелно е катастрофирал лек автомобил "Тойота Ланд Круизер“, управляван от 31-годишен несебърлия.

Шофьорът е получил фрактура на четири ребра и е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.