Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев е получил колективна жалба от жители на кв. "Банево“, подкрепена с над 150 подписа. Хората сигнализирали, че от дълго време има спадове и чести макар и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено след 17:00 ч., когато потреблението рязко се увеличава.Ситуацията създава реален риск от повреда на електроуреди и битова техника, нарушава нормалния бит и застрашава сигурността и комфорта на живущите.Жителите настояват за спешна проверка на електроразпределителната мрежа, измерване и документиране на напрежението в пиковите часове и конкретни технически мерки за трайно решаване на проблема."Призовавам EVN да реагира незабавно, да извърши необходимите проверки и да информира публично гражданите за предприетите действия. Заставам твърдо зад хората от кв. "Банево“ и ще следя казуса до реалното му разрешаване. Гражданите имат право на сигурно, качествено и непрекъснато електрозахранване“, казва Стамболиев.