Един пиян и един дрогиран шофьор заловиха бургаски полицаи. Първият случай е от около 10:45 ч. вчера в Руен, когато за проверка е спрян лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 26-годишен мъж от село Разбойна. Той е шофирал след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин.Около 22:30 ч. снощи на поморийската улица "Цар Петър“ е проверен водачът на лек автомобил "Опел Зафира“ – 52-годишен украински гражданин, пребиваващ в България с временна закрила. Установено е, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,53 промила. Той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.