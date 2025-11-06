Един напушен и един на кокаин зад волана закопчаха в Бургаско
©
Около 12:45 ч. на пътя Царево – Бургас полицаи спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 29-годишен мъж от видинското село Ракитница. Полицаите установили, че той шофира след употреба на кокаин.
Двамата са задържани за срок до 24 часа.
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.