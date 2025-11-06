Двама дрогирани шофьори са заловени в Бургаско през вчерашния ден. Малко след 07:30 ч. в "Меден рудник“ 20-годишен бургазлия е бил хванат зад волана на "Ауди“ след употреба на канабис.Около 12:45 ч. на пътя Царево – Бургас полицаи спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 29-годишен мъж от видинското село Ракитница. Полицаите установили, че той шофира след употреба на кокаин.Двамата са задържани за срок до 24 часа.