Eдин от инвеститорите на терена на "Колодрума" дарява на Община Бургас част от собствеността си

© "Сариел АД" – един от инвеститорите на терена известен като "Колодрума", дарява на Община Бургас нови 3.2 дка от собствеността си. Очакванията на инвеститора са предложението за дарение, както и комплексния проект за развитието на терена, да бъдат внесени с докладна записка и приети от съветниците още на следващото заседание на Общинския съвет в града. Становището, което е резултат от поредица работни срещи, обществено обсъждане на проекта и кореспонденция през последните месеци, е депозирано в деловодството на Общинския съвет.



Инвеститори и собственици на част от Колодрума – около 20 дка, са шест дружества - "САРИЕЛ“ АД, "Билдърс Инвест“ ЕООД, "Дом Мадика Инвест“ ООД, "Хай Клас Резидънс“ ЕООД, "Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД и "Но Уърлд Пропъртис“ ЕАД. Проектът, който сега те внасят, е разработен съобразно всички предложения, направени на общественото обсъждане в началото на годината. Новото дарение удовлетворява и желанието на Община Бургас да притежава собствен терен на територията на "Колодрума", за да реализира проекти за подобряване на транспортната и спортна инфраструктура на района. Преди 3 години "Сариел" АД вече дари на Общината 2.9 дка, за да улесни изграждането на улици и транспортни подходи към този район. С новото дарение Общината придобива собственост от общо около 6 дка – безпрецедентен акт на социална отговорност от страна на частен инвеститор в полза на обществения интерес.



Инвеститорите категорично възразяват срещу предложението на група общински съветници за отчуждаване и замяна на техни терени с равностойни в друга част на града – на неясно място и с неясни граници. В становището си те подчертават, че вече са вложили значителни човешки, финансови и времеви ресурси в развитието на територията - подобна мярка би довела до сериозни финансови загуби Вместо това, в желанието си да подпомагат обществените инициативи в полза на Бургас, даряват част от собствеността си и заявяват готовност да работят в партньорство с общината за развитието на квартала. Те уверяват, че проектите им ще включват изграждане на допълнителна улична инфраструктура и модерни жилищни пространства, които да подобрят средата и да отговорят на нуждите на гражданите.



Собствеността върху 20 дка от терена е придобита още през 2014 г., след като Общината губи възможността да оказва влияние в дружеството, в което участва с апортна вноска, и частен съдебен изпълнител провежда три тръжни сесии, към които никой друг не проявява интерес. Още тогава територията на "Колодрума" е "с отпаднала нужда" и в тръжните процедури, определящи функционалността на терена, е записано, че той е отреден за спорт, офис, хотел и комплексно обществено обслужване с високо застрояване.



"Вече 11 години този значим район на Бургас остава занемарен и неизползван, процедурата се бави, а Бургас има нужда от нови жилища, инфраструктура и спортни съоръжения. Нашето единствено желание е проектът да тръгне. Разчитаме на добронамереното отношение и подкрепата на Общинския съвет. Вярвам, че съветниците ще отчетат значението на нашето предложение – то съчетава обществен интерес и дългосрочна визия за развитието на града ни", коментира Димитър Колев – изпълнителен директор на "Сариел" АД.



В становището, изпратено до председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и до кмета на Бургас Димитър Николов, инвеститорите изразяват желание да подпомагат обществените инициативи в полза на Бургас и заявяват готовността си за съвместни проекти, които да бъдат взаимно изгодни, устойчиви и насочени към трайно развитие. Техните инвестиционните решения предвиждат изпълнение не само на законовите изисквания за осигуряване на паркоместа, но и ще решат проблемите с паркирането, включително и в съседните пространства. Проектите са с висока екологична стойност – обширно озеленяване и внедряване на съвременни устойчиви архитектурни решения. Новопостроените сгради ще станат знакови за Бургас, уверяват инвеститорите. "Намеренията ни отразяват едновременно обществения интерес и необходимия баланс между градоустройствено развитие и частна предприемаческа инициатива", е посочено в документа.