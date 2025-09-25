ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Eдин от инвеститорите на терена на "Колодрума" дарява на Община Бургас част от собствеността си
Инвеститори и собственици на част от Колодрума – около 20 дка, са шест дружества - "САРИЕЛ“ АД, "Билдърс Инвест“ ЕООД, "Дом Мадика Инвест“ ООД, "Хай Клас Резидънс“ ЕООД, "Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД и "Но Уърлд Пропъртис“ ЕАД. Проектът, който сега те внасят, е разработен съобразно всички предложения, направени на общественото обсъждане в началото на годината. Новото дарение удовлетворява и желанието на Община Бургас да притежава собствен терен на територията на "Колодрума", за да реализира проекти за подобряване на транспортната и спортна инфраструктура на района. Преди 3 години "Сариел" АД вече дари на Общината 2.9 дка, за да улесни изграждането на улици и транспортни подходи към този район. С новото дарение Общината придобива собственост от общо около 6 дка – безпрецедентен акт на социална отговорност от страна на частен инвеститор в полза на обществения интерес.
Инвеститорите категорично възразяват срещу предложението на група общински съветници за отчуждаване и замяна на техни терени с равностойни в друга част на града – на неясно място и с неясни граници. В становището си те подчертават, че вече са вложили значителни човешки, финансови и времеви ресурси в развитието на територията - подобна мярка би довела до сериозни финансови загуби Вместо това, в желанието си да подпомагат обществените инициативи в полза на Бургас, даряват част от собствеността си и заявяват готовност да работят в партньорство с общината за развитието на квартала. Те уверяват, че проектите им ще включват изграждане на допълнителна улична инфраструктура и модерни жилищни пространства, които да подобрят средата и да отговорят на нуждите на гражданите.
Собствеността върху 20 дка от терена е придобита още през 2014 г., след като Общината губи възможността да оказва влияние в дружеството, в което участва с апортна вноска, и частен съдебен изпълнител провежда три тръжни сесии, към които никой друг не проявява интерес. Още тогава територията на "Колодрума" е "с отпаднала нужда" и в тръжните процедури, определящи функционалността на терена, е записано, че той е отреден за спорт, офис, хотел и комплексно обществено обслужване с високо застрояване.
"Вече 11 години този значим район на Бургас остава занемарен и неизползван, процедурата се бави, а Бургас има нужда от нови жилища, инфраструктура и спортни съоръжения. Нашето единствено желание е проектът да тръгне. Разчитаме на добронамереното отношение и подкрепата на Общинския съвет. Вярвам, че съветниците ще отчетат значението на нашето предложение – то съчетава обществен интерес и дългосрочна визия за развитието на града ни", коментира Димитър Колев – изпълнителен директор на "Сариел" АД.
В становището, изпратено до председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и до кмета на Бургас Димитър Николов, инвеститорите изразяват желание да подпомагат обществените инициативи в полза на Бургас и заявяват готовността си за съвместни проекти, които да бъдат взаимно изгодни, устойчиви и насочени към трайно развитие. Техните инвестиционните решения предвиждат изпълнение не само на законовите изисквания за осигуряване на паркоместа, но и ще решат проблемите с паркирането, включително и в съседните пространства. Проектите са с висока екологична стойност – обширно озеленяване и внедряване на съвременни устойчиви архитектурни решения. Новопостроените сгради ще станат знакови за Бургас, уверяват инвеститорите. "Намеренията ни отразяват едновременно обществения интерес и необходимия баланс между градоустройствено развитие и частна предприемаческа инициатива", е посочено в документа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Закопчаха ученик с марихуана в "Братя Миладинови"
17:38 / 25.09.2025
Нови 20 места за студенти по медицина в Бургас
16:15 / 25.09.2025
Бургас се сприятели с китайския град Далиен
12:52 / 25.09.2025
Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
11:16 / 25.09.2025
В Световния ден на туризма: Вход свободен в музеите на остров Све...
10:28 / 25.09.2025
Верижна катастрофа в Бургас
10:19 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета