Работя в тази фирма от 7 години. Досега проблем с техниката не сме имали. Това каза Христо Раев – единият от обвиняемите след инцидента с парасейлинг, при който загина 8-годишно дете в Несебър, предаде репортер на Burgas24.bg.



Преди началото на заседанието мъжът, който е капитан на лодката, каза пред медиите, че обезопасителните колани се сменят редовно, но не уточни кога за последно е станало това. Той сподели, че неотдавна при съмнение за опасност за клиентите атракционът не е работил, докато не е било намерено необходимото оборудване. Той отрече да е видял колегата си Камен Тенев да хвърля коланите в морето.



