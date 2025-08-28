ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Единият от обвиняемите за трагедията в Несебър: Досега проблем с техниката не сме имали
Преди началото на заседанието мъжът, който е капитан на лодката, каза пред медиите, че обезопасителните колани се сменят редовно, но не уточни кога за последно е станало това. Той сподели, че неотдавна при съмнение за опасност за клиентите атракционът не е работил, докато не е било намерено необходимото оборудване. Той отрече да е видял колегата си Камен Тенев да хвърля коланите в морето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Областният управител на Бургас: Двама герои загубиха живота си, з...
12:52 / 28.08.2025
Бургас сведе глава пред двамата достойни полицаи Атанас Градев и ...
12:44 / 28.08.2025
Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
12:47 / 28.08.2025
Зам.-министър за полицейския син: Всеки носи лична отговорност
11:41 / 28.08.2025
Приключва обновяването на футболния стадион в кв. "Ветрен"
10:35 / 28.08.2025
Задържаните за инцидента с парасейлинг искат нови мерки
08:33 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета