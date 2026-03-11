Сподели close
Тази сутрин в Северна България температурите паднаха до минус 3 градуса (Видин и Кнежа), а в Южна - до минус 2 (Пловдив, Кюстендил и Стара Загора). 

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 0 градуса

- Пловдив минус 2 градуса

- Варна 6 градуса

- Бургас 3 градуса

- Русе 3 градуса

- Стара Загора минус 2 градуса

- Благоевград минус 1 градус