Едва 3 градуса тази сутрин в Бургас
©
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 0 градуса
- Пловдив минус 2 градуса
- Варна 6 градуса
- Бургас 3 градуса
- Русе 3 градуса
- Стара Загора минус 2 градуса
- Благоевград минус 1 градус
Още по темата
/
Още от категорията
/
Камено очаква пролетта
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Д-р Благомир Здравков спечели конкурса за управител на Детската б...
21:25 / 10.03.2026
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеоло...
20:50 / 10.03.2026
Дрогиран шофьор задържаха в Бургас
16:59 / 10.03.2026
Това са новите заместник областни управители на Бургас
15:54 / 10.03.2026
Тежко пострадалият след падане в Бургас работник е бил без предпа...
15:50 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.