транспортира и унищожи днес отбранителна ръчна граната, тип Ф-1, със запалка. Боеприпасът е открит по-рано днес в избено помещение на жилищна сграда в кв. "Меден рудник“ в Бургас.
Военнослужещите действаха след отправено искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната. Унищожаването на гранатата е извършено при спазване на всички мерки за безопасност.
Екип от Военноморска база Бургас взриви намерената в "Меден рудник" граната
