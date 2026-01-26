Сподели close
Специализиран екип от Военноморска база Бургас разузна, транспортира и унищожи днес отбранителна ръчна граната, тип Ф-1, със запалка. Боеприпасът е открит по-рано днес в избено помещение на жилищна сграда в кв. "Меден рудник“ в Бургас.

Военнослужещите действаха след отправено искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната. Унищожаването на гранатата е извършено при спазване на всички мерки за безопасност.