Екипът на детската хирургия във Варна напуска и идва в Бургас
Burgas24.bg припомня, че началник на отделението и неговият екип обявиха, че напускат болницата, за да започнат работа в частна болница в Бургас. По думите на д-р Петров, екипът е посочил за причина липсата на втори оперативен ден, а не възнагражденията, които получва. Директорът на болничното заведение подчерта, че подобна причина е неоснователна и посочи, че всички искания на екипа до момента са били изпълнявани.
Припомняме, че вчера пред сградата на Окръжна болница се събраха десетки варненци, които въпреки дъжда, изказаха своята подкрепа за медиците на детска хирургия, както и за всички, които работят във варненския "Пирогов“.
