Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Проблемите са комплекси и не са от вчера!“, така лаконично коментира д-р Румен Христов, началник на детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна“ във Варна, предстоящото ѝ закриване от 1 март. Той обясни пред нашата медия, че е проведен разговор с управата на здравното заведение, но отказва да коментира повече проблема, като отново допълни, че той е от години насам.

Burgas24.bg припомня, че началник на отделението и неговият екип обявиха, че напускат болницата, за да започнат работа в частна болница в Бургас. По думите на д-р Петров, екипът е посочил за причина липсата на втори оперативен ден, а не възнагражденията, които получва. Директорът на болничното заведение подчерта, че подобна причина е неоснователна и посочи, че всички искания на екипа до момента са били изпълнявани. 

Припомняме, че вчера пред сградата на Окръжна болница се събраха десетки варненци, които въпреки дъжда, изказаха своята подкрепа за медиците на детска хирургия, както и за всички, които работят във варненския "Пирогов“.