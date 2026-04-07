Интересна еко инициатива предстои в Бургас. Над 250 фиданки ще бъдат раздадени на бургазлии по повод Седмицата на гората 2026 в рамките на специална екологична акция за предаване на стари мебели и други дървесни отпадъци за рециклиране, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Инициативата ще се проведе на 10 април от 10:00 до 14:00 часа пред Парк Арена ОЗК – Плувен басейн "Славейков“ и има за цел да насърчи устойчивото управление на горите, повторното използване на ресурси и опазването на биоразнообразието.

Жителите и гостите на града ще могат да предадат стари мебели и други дървесни отпадъци – като плоскости, палети, врати, шкафове, гардероби, маси, столове (без текстил), ламперия и опаковки – в специално поставен син контейнер. За всеки активен участник организаторите са подготвили подаръци, сред които дръвчета, храсти и други предметни награди, като общият брой на осигурените фиданки надхвърля 250.

Събитието ще предложи и възможност за повече информация за ползите от рециклирането, както и представяне на снимки и видеа, свързани с биоразнообразието в България.

Акцията се реализира от Община Бургас, Държавно горско стопанство Бургас, "Кроношпан“ България и Българска фондация "Биоразнообразие“.