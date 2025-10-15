ЗАРЕЖДАНЕ...
Екшън в Бургас! Полицаи извадиха със сила шофьор от колата му, ето защо
Мъжът не се съобразил с полицейските разпореждания. След последното от тях – да изгаси двигателя и да излезе от автомобила, е предупреден, че ако не го направи, ще бъде използвана физическа сила и помощни средства за задържането му. Шофьорът отново не изпълнил разпорежданията на униформените и е изведен насилствено от купето.
Проверката установила, че шофьорът е 27-годишен бургазлия. Той отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Извършено е претърсване на автомобила, където е намерен канабис с тегло около 1 грам.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
