|Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са придприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на изягалия водач.
Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.
Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът на автомобила е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.
