Ексклузивни кадри отвисоко с дрон показват започналия ремонт на летище "Бургас"."От първия етап на рехабилитацията на пистата до финалното ѝ завършване през 2026 година нашият ангажимент остава ясен - да осигурим сигурна, модерна и устойчива инфраструктура за следващите десетилетия.Тези въздушни кадри разкриват мащаба на работата, която кипи всеки ден на територията на аеропорта. Проектът е сред най-значимите инфраструктурни инвестиции по Българското Черноморие и е ключов за бъдещата свързаност и развитие на региона.Инвестираме днес за възможностите на утрешния ден. И продължаваме уверено напред!", съобщиха от аеропорта.