Ексклузивни кадри отвисоко от ремонта на летище "Бургас"
©
"От първия етап на рехабилитацията на пистата до финалното ѝ завършване през 2026 година нашият ангажимент остава ясен - да осигурим сигурна, модерна и устойчива инфраструктура за следващите десетилетия.
Тези въздушни кадри разкриват мащаба на работата, която кипи всеки ден на територията на аеропорта. Проектът е сред най-значимите инфраструктурни инвестиции по Българското Черноморие и е ключов за бъдещата свързаност и развитие на региона.
Инвестираме днес за възможностите на утрешния ден. И продължаваме уверено напред!", съобщиха от аеропорта.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ръст на заплатите с 20% искат от "Социално подпомагане"
17:19 / 28.11.2025
Общественият посредник на Бургас сигнализира за сериозен проблем
17:06 / 28.11.2025
Ще изненада ли снегът Бургас?
14:52 / 28.11.2025
Възстановиха движението по пътя Бургас – Варна
14:01 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.