Експерти от България и Германия ще консултират желаещи за пенсионните им права
Автор: Николай Парашкевов 13:42Коментари (0)199
Експерти по пенсионни въпроси ще дават консултации в Бургас от 16 до 18 септември, съобщиха от НОИ.

Те ще са от България и Германия и ще дават разяснения по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на хората, живеещи у нас, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството и на двете държави.

Заинтересованите ще имат възможност да се съветват по теми, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляването и изплащането им съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в европейските регламенти, както и за очаквания размер на бъдещата им пенсия.

Консултациите ще се проведат според график в сградата на НОИ в Бургас на бул. "Стефан Стамболов“ № 126 от 9:00 ч. до 16:30 ч. Желаещите могат да си запишат приемен час на телефони 02/926 16 80 и 0882 187 680 или на електронна поща: ConsultDay@nssi.bg.

Препоръчително е всеки записал се да носи със себе си документите си за трудов/осигурителен стаж, всички дипломи за образование и курсове, както и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за майчинство жените биха могли да представят и акт за раждане на дете/деца, съветват от НОИ.

Консултациите са безплатни и се предоставят както на български, така и на немски език.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
