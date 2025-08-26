ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Експерти от България и Германия ще консултират желаещи за пенсионните им права
Те ще са от България и Германия и ще дават разяснения по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на хората, живеещи у нас, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството и на двете държави.
Заинтересованите ще имат възможност да се съветват по теми, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляването и изплащането им съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в европейските регламенти, както и за очаквания размер на бъдещата им пенсия.
Консултациите ще се проведат според график в сградата на НОИ в Бургас на бул. "Стефан Стамболов“ № 126 от 9:00 ч. до 16:30 ч. Желаещите могат да си запишат приемен час на телефони 02/926 16 80 и 0882 187 680 или на електронна поща: ConsultDay@nssi.bg.
Препоръчително е всеки записал се да носи със себе си документите си за трудов/осигурителен стаж, всички дипломи за образование и курсове, както и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за майчинство жените биха могли да представят и акт за раждане на дете/деца, съветват от НОИ.
Консултациите са безплатни и се предоставят както на български, така и на немски език.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас
11:46 / 26.08.2025
От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури е с ново работно вр...
10:59 / 26.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с...
10:50 / 26.08.2025
Големи проблеми с водата в бургаския ж.к. "Зорница" днес
10:19 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Община Бургас купува оборудване за противопожарните служби в Бург...
09:21 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета