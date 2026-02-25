Експерти от ТСБ - Югоизток се срещнаха със студенти и преподаватели от БДУ "Проф. д-р Асен Златаров"
Те запознаха присъстващите чрез презентации и в интернет среда с дейността на Националната статистическа система – начините за събиране на статистическите данни, каналите за комуникация на НСИ с бизнеса и обществото, сайта на НСИ, сайта на Евростат и дигиталната библиотека на НСИ.
Семинарът беше организиран от катедра "Икономика и управление“ съвместно със Студентски съвет и Факултет по обществени науки (ФОН). Целта на обучението беше подобряване на практическата подготовка на студентите чрез повишаване на осведомеността им за статистическата практика, запознаване с основните взаимоотношения на бизнеса с НСИ, както и с възможността за кариерно развитие или стаж в ТСБ - Югоизток.
На събитието присъстваха проф. д-р Александър Димитров, заместник-ректор на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Румяна Папанчева декан на ФОН, доц. д-р Адиле Димитрова, ръководител-катедра "Икономика и управление“, проф. д-р Иван Димитров, над 40 студенти редовно и задочно обучение от специалностите "Стопанско управление“, "Маркетинг“ и "Туризъм“ с образователно-квалификационни степени бакалавър на Факултета по обществени науки.
Събитието беше открито от доц. д-р Адиле Димитрова, ръководител-катедра "Икономика и управление“.
В заключение доц. д-р Адиле Димитрова благодари на г-жа Камбурова и екипа на ТСБ - Югоизток за проведения семинар, и подчерта, че той заедно с предходните общи срещи е доказателство за успешното взаимодействие между катедра "Икономика и управление“ към ФОН при БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“ и ТСБ - Югоизток.
