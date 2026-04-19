БСП-ОЛ не влиза в новия парламент, според данните на агенция "Маркет Линкс" към 20:45 часа, информира Burgas24.bg.
В Народното събрание влизат:
Прогресивна България - 39,10%
ГЕРБ - 15,6%
ППДБ - 13,4%
ДПС - 7,5%
Възраждане - 5,1%
Под чертата остават:
БСП - 3,7%
Сияние - 3,4%
МЕЧ - 3,3%
Величие - 3,1%
ИТН - 2%
АПС - 1,3%
Синя България - 0,7%.
