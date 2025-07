Елена Папаризу: Идването ми на Spice Music Festival е като завръщане у дома

© Гръцката поп икона Елена Папаризу ще стъпи за първи път на сцената на SPICE Music Festival в Бургас това лято с концерт на 9 август.



Тя определи участието ѝ в най-големия ретро фестивал у нас като "завръщане у дома“.



"България винаги е била специално място за мен. Още през 1999 г., когато обикалях страната с Antique, почувствах топлотата на българската публика. Оттогава насам винаги се връщам с удоволствие“, казва Папаризу.



Тя обещава на бургаската публика специален сет с най-обичаните ѝ хитове – включително My Number One, Haide и песни от ранните ѝ албуми като The Game of Love и Agkaliase Me, както и съвсем нови парчета, като Update и Mavra Gialia.



"Обичам да смесвам старото и новото – това разказва историята ми и създава жив, емоционален спектакъл“, споделя певицата.



За идването си в Бургас Елена Папаризу подготвя и визуално шоу със специални костюми, хореография и сценография, които ще превърнат всяка песен в "емоционално визуално пътешествие“. В шоуто ѝ ще участват екип от професионални танцьори, а зад сценичната визия стои дизайнерката и хореограф Заперия Саапоглу.



"Музиката ни свързва отвъд езиците. Българската публика винаги ме е приемала с отворени обятия. Искам хората да си тръгнат от концерта ми вдъхновени, обичани и заредени с надежда“, каза още звездата специално за феновете на SPICE Music Festival.



Концертът на Елена Папаризу ще започне в 00:00 ч. А организаторите на SPICE Music Festival пускат специални билети в този час за феновете, които искат да се насладят на концерта ѝ. Билетите ще са на цена 50 лв. и могат да бъдат закупени от билетната каса на фестивала малко преди началото на концерта или онлайн на https://ticketstation.bg/bg/e21252-spice-2025-before-midnight-09-08



Тази година SPICE Music Festival ще се проведе на 8 и 9 август 2025 на Пристанище Бургас, а на сцената очакваме още Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, OUTLANDISH, LOFT, INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays, Bomfunk MCs, Alcazar, Benassi Bros feat. Dhany, Maxx и Deep Zone 90's Symphonic Show.