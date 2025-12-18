"Елха на доброто" обедини Бургас в подкрепа на деца в нужда
Под коледното дръвче във фоайето на Областна администрация не остана дори място за преминаване. Това е най-мащабното издание на кампанията до момента. Телефонът на областния управител Владимир Крумов буквално прегря от обаждания на желаещи да се включат – представители на всички общини, държавни институции, бизнес и неправителствения сектор.
Особено впечатляващо бе участието на училищата в областта. Възпитаниците им събраха собствени средства, за да купят подаръци за своите връстници в нужда. Редица родители с малки деца също оставиха своите дарове под елхата, носейки ръчно изработени картички, играчки и други подаръци от сърце, като дадоха на децата си истински урок по човечност и съпричастност. Сливенска митрополия подкрепи кампанията с над 100 подаръчни пакета, а държавните институции и бизнеса чрез лични дарения.
"Тази кампания е урок по доброта и човечност. Урок по приемственост и доказателство, че когато нещо е истинско и смислено, то се надгражда от всеки един, който е минал през тази институция. Поклон и дълбока благодарност към всеки дарител. Над 200 деца в приемни семейства, центрове и деца в риск от изоставяне ще получат радост, но истинската радост е за нас, тези, които сме дали. Защото в даването се крие смисълът на предстоящите празници и на живота като цяло“, коментира областният управител Владимир Крумов.
Днес той, основоположникът на "Елха на доброто“ - проф. Севдалина Турманова и координаторът на областния координационен механизъм за деинституционализация Антония Месерджиева закриха кампанията, а подаръците потеглиха към общините в област Бургас и ще бъдат раздадени преди Коледа.
