Стотици подаръци потеглиха днес към деца от приемни семейства и в риск от изоставяне. Това стана възможно благодарение на големите сърца и добротата на жителите на област Бургас, които за пореден път показаха, че добрите инициативи сплотяват и учат да действаме като едно цяло. Младежите ще получат дрехи, обувки и играчки, но най-ценният дар е вниманието и съпричастността на хората, които се включиха в 10-ото юбилейно издание на инициативата "Елха на доброто“.Под коледното дръвче във фоайето на Областна администрация не остана дори място за преминаване. Това е най-мащабното издание на кампанията до момента. Телефонът на областния управител Владимир Крумов буквално прегря от обаждания на желаещи да се включат – представители на всички общини, държавни институции, бизнес и неправителствения сектор.Особено впечатляващо бе участието на училищата в областта. Възпитаниците им събраха собствени средства, за да купят подаръци за своите връстници в нужда. Редица родители с малки деца също оставиха своите дарове под елхата, носейки ръчно изработени картички, играчки и други подаръци от сърце, като дадоха на децата си истински урок по човечност и съпричастност. Сливенска митрополия подкрепи кампанията с над 100 подаръчни пакета, а държавните институции и бизнеса чрез лични дарения."Тази кампания е урок по доброта и човечност. Урок по приемственост и доказателство, че когато нещо е истинско и смислено, то се надгражда от всеки един, който е минал през тази институция. Поклон и дълбока благодарност към всеки дарител. Над 200 деца в приемни семейства, центрове и деца в риск от изоставяне ще получат радост, но истинската радост е за нас, тези, които сме дали. Защото в даването се крие смисълът на предстоящите празници и на живота като цяло“, коментира областният управител Владимир Крумов.Днес той, основоположникът на "Елха на доброто“ - проф. Севдалина Турманова и координаторът на областния координационен механизъм за деинституционализация Антония Месерджиева закриха кампанията, а подаръците потеглиха към общините в област Бургас и ще бъдат раздадени преди Коледа.