Въпреки дъждовното време през настоящата седмица, Тодоровден ще бъде отбелязан пообаващо в Бургас, научиTрадиционното състезание с коне по повод т. нар. Конски Великден ще се състои на конна база "Парк Езеро" в събота - 28.02.2026 г., с начален час 11:30 ч.В традиционните надскачания ще се включат едни от най-добрите коне и ездачи на ККС "Кан Крум“- Бургас. Древния ритуал се чества в знак на уважение, както и за здраве на хора и коне и дълбоката връзка помежду им. В празничната програма са поканени над петнадесет състезатели от различни възрастови групи, които ще яздят над двадесет елитни сътезателни коня.Тодоровден, известен още като Конският Великден, е плаващ празник, който се провежда в първата събота след Сирни Заговезни и е посветен на Свети Тодор - Теодор - покровител на конете, коневъдите и ездачите. Според древните вярвания, на този ден Свети Тодор, яхнал бял кон, се явява пред Господ, за да измоли лято и плодородие за хора и животни. След Сирни Заговезни и Тодоровден официално зимата си отива и настъпва период на пробуждане на природата, време на разцвет и благополучие.В съзнанието на предците ни този сезон бележи началото на селско-стопанските дейности, които са им гарантирали препитание и добър поминък.Във фолклорната традиция по изгрев слънце мъжете подготвят конете си за празника и ги водят на водопой, жените замесват и изпичат хляб,сваряват жито и къпят децата за здраве. Чак след измиването започва същинският празник - възслава на силата на конете и ездачите и връзката помежду им.Не по малко важен е Тодоровден по отношение на воинските традиции в България - тогава се извършвал пролетният преглед на войската. В този ден боилите са проверявали състоянието на бойци, оръжие и коне. Резултатите от прегледа са давали възможност да се установи боеспособноста на войската и възможността и да брани държавата.Турнирът, организиран в чест на Свети Тодор от ККС "Кан Крум“- Бургас със съдействието на Община Бургас.