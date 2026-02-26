Елитни коне и професионални състезатели ще са част от тържествата за Тодоровден в Бургас
©
Tрадиционното състезание с коне по повод т. нар. Конски Великден ще се състои на конна база "Парк Езеро" в събота - 28.02.2026 г., с начален час 11:30 ч.
В традиционните надскачания ще се включат едни от най-добрите коне и ездачи на ККС "Кан Крум“- Бургас. Древния ритуал се чества в знак на уважение, както и за здраве на хора и коне и дълбоката връзка помежду им. В празничната програма са поканени над петнадесет състезатели от различни възрастови групи, които ще яздят над двадесет елитни сътезателни коня.
Тодоровден, известен още като Конският Великден, е плаващ празник, който се провежда в първата събота след Сирни Заговезни и е посветен на Свети Тодор - Теодор - покровител на конете, коневъдите и ездачите. Според древните вярвания, на този ден Свети Тодор, яхнал бял кон, се явява пред Господ, за да измоли лято и плодородие за хора и животни. След Сирни Заговезни и Тодоровден официално зимата си отива и настъпва период на пробуждане на природата, време на разцвет и благополучие.В съзнанието на предците ни този сезон бележи началото на селско-стопанските дейности, които са им гарантирали препитание и добър поминък.
Във фолклорната традиция по изгрев слънце мъжете подготвят конете си за празника и ги водят на водопой, жените замесват и изпичат хляб,сваряват жито и къпят децата за здраве. Чак след измиването започва същинският празник - възслава на силата на конете и ездачите и връзката помежду им.
Не по малко важен е Тодоровден по отношение на воинските традиции в България - тогава се извършвал пролетният преглед на войската. В този ден боилите са проверявали състоянието на бойци, оръжие и коне. Резултатите от прегледа са давали възможност да се установи боеспособноста на войската и възможността и да брани държавата.
Турнирът, организиран в чест на Свети Тодор от ККС "Кан Крум“- Бургас със съдействието на Община Бургас.
Още от категорията
/
Бургас кандидатства по проект "Красива България" за създаване на Център за социални и здравни услуги
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дива любов в Зоопарк Бургас: Бяла красавица и лошо момче в черно ...
15:48 / 25.02.2026
Информационни срещи представят възможностите за висше образование...
14:44 / 25.02.2026
Експерти от ТСБ - Югоизток се срещнаха със студенти и преподавате...
14:14 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.