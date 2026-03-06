Над библиотеката в Бургас премина "ескадрила“ от красиви прелетни гости – ято щъркели, напомняйки, че пролетта вече е тук."Щъркелите от векове са символ на новото начало, надеждата и добрите вести. Техният полет над града носи усещане за спокойствие и радост на всички, които имаха щастието да ги видят.Пожелаваме си тази пролет да бъде изпълнена с вдъхновение, нови срещи и много хубави моменти... както с книгите, така и в живота“, написаха от библиотеката в Бургас.ге